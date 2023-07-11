جهود الدولة لزيادة الوعي بأهمية تنظيم الأسرة وتمكين المرأة.. وزارة التضامن توضح

قالت أمال زكي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي، إن الوزارة شريك أساسي في البرنامج الرئاسي لتنمية الأسرة المصرية، وهو يتكون من 3 محاور، وهم التوعية والتمكين الاقتصادي للمرأة والمحور الخدمي، الخاص بتنظيم الأسرة.

وأضافت "آمال زكي" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن محور التمكين الاقتصادي يستهدف توفير نصف مليون وظيفة أو مشروع للسيدات، خاصة السيدات صغار السن، متابعة: نعمل على تأهيل السيدات تدريجيا للتعامل مع المشاريع.



وأكملت: نعاني فقط من إقبال السيدات وفكرة تغيير السلوك لديها، متابعة:"الاستجابة قليلة ولكننا مستمرون في توعيتهم وتحفيزهم بشكل منتظم، لتغيير تفكيرهم.

