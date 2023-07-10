أورمان الشرقية توزع 7 ألاف كيلو لحوم بلدى على الأسر الأولى بالرعاية

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية انه تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية انتهت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من توزيع عدد 7 ألاف و500 كيلو لحوم بلدى تم ذبحهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك داخل مجزر أولاد صقر.

أشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية الى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

فيما أكد اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الاورمان، أنه فور انتهاء مرحلة الذبح تم البدء فى مرحلة التعبئة ثم التوزيع حيث انتهت الجمعية من توزيع اللحوم على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم بقرى ونجوع محافظة الشرقية.

وأشار "شعبان" الي انه تم التوزيع فى قرى كفر السويركى وابو عمران وابن العاص مركز كفر صقر، وقرى اولاد موسى و ابو ياسين و الطوبجى وهربيط وكفر الاعصر وأبو عمارة مركز ابو كبير، و شيبة قش والمحمديه مركز منيا القمح، وقرى بنى حسن وعزبة حبشى ومنشأ ناصر مركز اولاد صقر، قرية الزرزمون والشبراوين و عزبة نظرى مركز ههيا، وقرية الحبش مركز الابراهيميه، وقري الجماليه و منشأة بشارة و الأخيوه مركز الحسينيه، وقرية الربعماية مركز منشأة ابوعمر، وقرى القطاويه و نزلة العزازى و الصوه مركز ابو حماد، و قرى ابو متنا وكفر الباشا واكواه و برمكيم مركز ديرب نجم، وقرية جهينه القبلية مركز فاقوس، وقرية الاشراف مركز الزقازيق.

وأضاف ان الجمعية انتهت من ذبح اضاحيها ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها الى مصر وتوزيعها على شرائح غير القادرين بالتعاون مع 5500 جمعية اهلية صغيرة، بحضور وفد جمعية الاورمان وعدد من الاطباء البيطريين وذلك ضمن مشروع "صك الاضحية" الذى تطلقة الجمعية.

وأشار إلى أن الجمعية تحرص على ان تتم جميع المراحل التى تمر بها لحوم الاضاحى منذ اختيار الماشية الى وصول اللحوم الى مستحقيها ان تتم كل هذة المراحل وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية.