زراعة الشرقية تنظم مدرسة حقلية بقرية العزازي للنهوض بمحصول الذرة الشامية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الاساليب العلمية في زراعه المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان ولتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة لا تألو جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم، مشددا على ضرورة تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة لتحسين وزياده انتاجية المحاصيل الزراعية.

وفي هذا الإطار، أشار المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزاره الزراعة، إلي قيام المديرية بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة الزقازيق بتنظيم مدرسة حقلية ارشادية عن زراعة الذرة الشامية وذلك لمزارعي قرية العزازي التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير في حضور الدكتور حسن عوده والدكتور محمد جمعه بكلية الزراعة وعدد من المرشدين الزراعيين.

وأضاف وكيل وزاره الزراعة، أنه خلال المدرسة الحقلية تم استعراض أصناف الذرة الشامية والهجن الفردية والثلاثية البيضاء والصفراء واهميتها في انتاج الخبز والعلف وتعريف الحضور بالمواعيد المناسبة للزراعة وأهمية اختيار الاصناف الجيدة وطرق مكافحة الحشائش والآفات التي تصيب محصول الذرة من خلال برنامج المكافحة المتكاملة وتم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور.