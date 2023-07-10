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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بشأن تقدير درجات الامتحانات | قرار بـ الشرقية الأزهرية باستبعاد هذه الفئة

صدى البلد

عقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية اجتماعًا موسعًا بوكلاء المنطقة ومدير الامتحانات ومدير الشؤون الإدارية.

أكد رئيس الإدارة المركزية على ضرورة تفعيل تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات المنظمة لأعمال التصحيح والاستعداد الجيد مناشدًا الجميع بتغليب مصلحة العمل وبذل المزيد من الجهد حتى تكون الصورة مشرفة.

ناشد رئيس الإدارة المركزية رؤساء مراكز التصحيح ورؤساء المواد بمراجعة قرار التصحيح لكل مادة واستبعاد غير المتخصصين من مقدري الدرجات لكافة المواد مع الاستعانة بأكفأ المعلمين ممن يشهد لهم المرونة وتحمل المسئولية.

شدد رئيس المنطقة على ضرورة  تجهيز مراكز تصحيح مواد الشهادة الثانوية الأزهرية مبكرًا مع ضرورة التعقيم الدوري والمستمر لمقر لجان التصحيح مؤكدًا على أهمية توفير الأثاث الملائم وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة لتكون المقرات ملائمة وصالحة لجميع المشاركين.

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وأشار الي انه يعد مركز تقدير الدرجات بمنطقة الشرقية الأزهرية أحد أهم مراكز تقدير الدرجات لمواد الشهادة الثانوية الأزهرية علي مستوي الجمهورية حيث يتم ندب معلمي محافظات مدن القناة وكذلك معلمي محافظتي شمال وجنوب سيناء جنباً إلى جنب مع معلمي منطقة الشرقية الأزهرية للعمل بمركز تصحيح الزقازيق .

 ويشمل المركز الرئيسي بالشرقية ثلاث أقسام فرعية للتصحيح وهي مركز لتصحيح العلوم الشرعية، وآخر  لتصحيح العلوم العربية وثالث  لتصحيح العلوم الثقافية ومن المقرر بدء أعمال تقدير الدرجات لكافة المواد اعتبارًا من مطلع الأسبوع القادم.

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