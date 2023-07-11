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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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25 ألف فرصة عمل.. أستاذ اقتصاد يوضح أهمية أول منطقة تجارية بالبحيرة|فيديو

ماجد عبد العظيم
ماجد عبد العظيم

تحدث الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، عن أهمية أول منطقة تجارية بالبحيرة، قائلًا إن توجه الدولة إلى الاستثمار والتنمية في المحافظات تحت عنوان التنمية الشاملة والمستدامة له مزايا عديدة، منها توفير فرص عمل والتخفيف من حدة الهجرة من الريف إلى المدن، بجانب تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في هذه المدن.

وأضاف “عبد العظيم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن التوسع الأفقي في المشروعات الاستثمارية بتنوع واختلاف مجالات يخلق استفادة نسبية لكل محافظة، مؤكدًا أن مصر غنية بمواردها الطبيعية ولديها مزايا نسبية في كل محافظاتها.

وأوضح أستاذ الاقتصاد أن أول منطقة تجارية بالبحيرة مشروع ضخم للغاية، حيث يخلق ما يقرب من 25 ألف فرصة عمل على مساحة 96 فدانا، ويوجد به تنوع كبير في الأنشطة، الاستثمار في مناطق معينة من جمهورية مصر العربية يؤدي إلى زيادة مساحة الاستثمارات وتنوعها.

أول منطقة تجارية بالبحيرة البحيرة ماجد عبد العظيم الاستثمار التنمية الشاملة

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