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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موجة اعتقالات.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين من الضفة الغربية

صدى البلد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة فلسطينيين؛ ثلاثة مواطنين من قريتي فحمة وكفر راعي جنوب جنين، واثنين من مدينة رام الله.

وصرحت مصادر أمنية فلسطينية ومدير نادي الأسير منتصر سمور في جنين، لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين صالح راغب حردان، ووحيد إسماعيل صبيح، وذلك عقب اقتحام قرية فحمة، ومداهمة منزليهما، وتفتيشهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت مساء يوم أمس، الشاب عدي محمد صبيح من بلدة كفر راعي جنوب جنين، وذلك أثناء مروره على حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من مخيم الجلزون شمال رام الله.

وصرحت مصادر فلسطينية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين مسلم يوسف غوانمة (24 عاماً)، ومحمد ناصر قاسم (23 عاماً)، بعد مداهمة منازلهما.

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