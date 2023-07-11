محمود داوود: مدينة العلمين من أهم الوجهات السياحية عالمياً في 2023.. فيديو

أكد محمود داوود، الخبير في التنمية العمرانية والمدن المستدامة، أن مهرجان العلمين الجديدة سوف يصبح وسيلة لجذب الأستثمارات، مؤكداً أن مصر لديها عوامل جذب تميزها عن باقي الدول مثل: البحر الأبيض المتوسط و البحر الأحمر ونهر النيل.

العلمين أصبحت أهم حدث سياحي في الشرق الأوسط



وأضاف محمود داوود، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن مدينة العلمين أصبحت أهم حدث سياحي في الشرق الأوسط ، وأهم الأحداث السياحية في 2023 في العالم.

وأشار الخبير في التنمية العمرانية والمدن المستدامة، إلى أن النجاح الحقيقي للدولة أو الحكومة هو تنفيذ أفكار برة الصندوق، لافتا إلى أنه كل عام يوجد حدث يعزز دور مصر الإقليمي مثل مؤتمر المناخ الذي عُقد في شرم الشيخ.