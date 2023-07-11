خبير تنمية عمرانية: العلمين تحولت من حقل ألغام إلى مدينة أحلام.. فيديو

أكد محمود داوود، الخبير في التنمية العمرانية والمدن المستدامة، أن مهرجان العلمين الجديدة هو حدث العام 2023، لانعكاسه على الدور الإقليمي لمصر.

محمود داوود عن العلمين:مصر صنعت قيمة مضافة للتراب وحولته لذهب



وأضاف محمود داوود خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس تحرير الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن مصر صنعت قيمة مضافة للتراب وحولته لذهب.

وتابع محمود داوود، الخبير في التنمية العمرانية والمدن المستدامة، قائلاً:"مدينة العلمين تحولت من حقل ألغام إلى مدينة أحلام"، لافتا إلى أن العالم يفكر في ضخ استثمارات في مدينة العلمين.



وأشار الخبير في التنمية العمرانية والمدن المستدامة إلى، أن النجاح الحقيقي للدولة أو الحكومة هو تنفيذ أفكار خارج الصندوق، مؤكداً أنه كل عام يوجد حدث يعزز دور مصر الإقليمي مثل مؤتمر المناخ الذي عُقد في شرم الشيخ ، بالإضافة إلى تقديم نموذج المدن المستدامة للعالم مثل العاصمة الإدارية والعلمين.