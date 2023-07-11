فيفا يعتمد قوائم المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للسيدات

كشف الإتحاد الدولي لكرة القدم عن قوائم المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للسيدات التي ستنطق 20 يوليو الجاري في استراليا ونيوزيلندا بمشاركة 32 فريقا.



وقال الفيفا أنه قبل تسعة أيام فقط من إنطلاق مونديال السيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023، تم الكشف عن القوائم الكاملة للمنتخبات الـ 32 المشاركة في البطولة، بمشاركة 736 من أفضل لاعبات كرة القدم في العالم لخوض النسخة التاسعة من العرس الكروي العالمي للسيدات، وسيكون الحلم الذي يُداعب مخيلة كل منهن هو رفع الكأس في ملعب مدينة سيدني/وانغال يوم الأحد 20 أغسطس المقبل.

يُذكر أن منافسات كأس العالم FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023 تنطلق يوم الخميس 20 يوليو الجاري على ملعب إيدن بارك في مدينة أوكلاند/تاماكي ماكاوراو بمواجهة بين نيوزيلندا والنرويج، صاحبة لقب نسخة 1995، تليها مباراة على ملعب أستراليا في سيدني/وانغال تجمع بين منتخب أستراليا ونظيره منتخب جمهورية أيرلندا، الذي يُشارك في البطولة للمرة الأولى بتاريخه.