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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيفا يعتمد قوائم المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للسيدات

صدى البلد

كشف الإتحاد الدولي لكرة القدم عن قوائم المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للسيدات التي ستنطق 20 يوليو الجاري في استراليا ونيوزيلندا  بمشاركة 32 فريقا.


وقال الفيفا أنه قبل تسعة أيام فقط من إنطلاق مونديال السيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023، تم الكشف عن القوائم الكاملة للمنتخبات الـ 32 المشاركة في البطولة، بمشاركة 736 من أفضل لاعبات كرة القدم في العالم لخوض النسخة التاسعة من العرس الكروي العالمي للسيدات، وسيكون الحلم الذي يُداعب مخيلة كل منهن هو رفع الكأس في ملعب مدينة سيدني/وانغال يوم الأحد 20 أغسطس المقبل.
يُذكر أن منافسات كأس العالم FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023  تنطلق يوم الخميس 20 يوليو الجاري على ملعب إيدن بارك في مدينة أوكلاند/تاماكي ماكاوراو بمواجهة بين نيوزيلندا والنرويج، صاحبة لقب نسخة 1995، تليها مباراة على ملعب أستراليا في سيدني/وانغال تجمع بين منتخب أستراليا ونظيره منتخب جمهورية أيرلندا، الذي يُشارك في البطولة للمرة الأولى بتاريخه.

الاتحاد الدولي لكرة القدم أستراليا ونيوزيلندا بطولة كأس العالم للسيدات ملعب مدينة سيدني

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