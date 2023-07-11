بنادق وطبنجات.. ضبط 42 سلاحا ناريا فى حملة أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة قسمى شرطة (أول وثان أسيوط).

أسفرت جهود الحملة عن ضبط (42) قطعة سلاح نارى عبارة عن (9 بنادق آلية –12 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 19 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (36 متهم "لعدد 25 منهم معلومات جنائية") وضبط (19) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (23 متهم "لعدد 18منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (458) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .