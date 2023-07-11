بعد حرق المصحف.. الكويت تستفز السويد بهذا القرار

أصدر مجلس الوزراء الكويتي، أمرا بطباعة 100 ألف نسخة من القرآن الكريم باللغة السويدية وتوزيعها في السويد، وذلك ردا على حادث حرق المصحف في ستوكهولم.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن القرار جاء بناء على توجيهات الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت الوكالة الكويتية إلى أنه: "جرى تكليف الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بطباعة عدد 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة إلى اللغة السويدية".

وأضافت أنه "تم التنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية ليتم توزيع النسخ المترجمة في مملكة السويد".

وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان إن ذلك يأتي "بهدف التأكيد على سماحة الدين الإسلامي ونشر المبادئ والقيم الإسلامية والتعايش الإيجابي بين البشر جميعاً، في جو يسوده المحبة والتسامح والسلام، وإبراز جوانب الرحمة ونبذ مشاعر الكراهية والتطرف والتعصب الديني".

وفي أواخر يونيو الماضي، قام مواطن عراقي يعيش في السويد، بحرق نسخة من المصحف عند مسجد ستوكهولم المركزي، وذلك بعدما منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، ما خلف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.