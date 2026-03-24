هل تُلزم أمريكا إسرائيل بعدم استهداف منشآت الطاقة الإيرانية؟

قال عدنان نعيم، الخبير في الشئون الإسرائيلية، إن الإدارة الأمريكية تحاول الوصول إلى تسوية مع إيران بحيث تظهر الولايات المتحدة أنها حققت أهدافها الاستراتيجية، وأن الشروط التي قدمتها طهران تم الالتزام بها جزئيًا أو كليًا.

العمليات الإسرائيلية كأداة ضغط في المفاوضات

وأضاف نعيم خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية" أن بعض العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، والتي يُعتقد أن الولايات المتحدة تغطيها، تشكل عنصر ضغط إضافي في المفاوضات، على غرار ما حدث في قطاع غزة، مشيرًا إلى تباين المواقف خلال المباحثات مع المسؤولين الإيرانيين.

الأيام المقبلة حاسمة لاتفاق محتمل

وأشار الخبير إلى أن كلًا من إيران والولايات المتحدة معنيتان بالتوصل إلى اتفاق، لكن الخلافات حول التفاصيل والشروط لا تزال قائمة، ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة لتحديد مسار التسوية المحتملة.

إسرائيل تمد حالة الطوارئ وسط التوترات

وتابع نعيم أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بتمديد إسرائيل حالة الطوارئ حتى 14 أبريل، ما يعكس توقع استمرار حالة التوتر وربما العمليات العسكرية لفترة إضافية تصل إلى أسبوعين، في ظل الغموض حول نتائج المفاوضات وإمكانية توسيع نطاق الصراع.