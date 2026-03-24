بصواريخ سجيل وعماد وخيبر شكن.. الحرس الثوري يطلق الموجة 79 على إسرائيل

قال الحرس الثوري الإيراني أن الموجة 79 لضرب الكيان المحتل شهدت إطلاق صواريخ سجيل وعماد وخيبر شكن ومسيرات هجومية.

ألقت الشرطة الإيرانية القبض على 466 شخصاً بتهمة القيام بأنشطة عبر الإنترنت تهدف إلى تقويض الأمن القومي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الثلاثاء، في واحدة من أكبر الحملات الأمنية منذ بدء الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن أكثر من 1000 عملية اعتقال جرت خلال الشهر، تتعلق بأفراد متهمين بتصوير مواقع حساسة، أو مشاركة محتوى مناهض للحكومة عبر الإنترنت، أو "التعاون مع العدو".

وجاء في بيان للشرطة أن الاعتقالات جاءت في أعقاب معلومات استخباراتية ومراقبة فنية في الأيام الأخيرة، زاعمة أن الأفراد كانوا على صلة بشبكات "عدو" تسعى إلى خلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي.