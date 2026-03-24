غير مرغوب فيه.. لبنان تسحب اعتماد السفير الإيراني لديها

في تطور دبلوماسي لافت، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية سحب موافقتها على اعتماد سفير إيران، وإبلاغ القائم بالأعمال الإيراني في بيروت باعتباره "شخصًا غير مرغوب فيه"، في خطوة تعكس تصعيدًا واضحًا في العلاقات بين البلدين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر السياسي.

هذا القرار، الذي يأتي في توقيت إقليمي شديد الحساسية، يحمل أبعادًا تتجاوز الإطار الدبلوماسي التقليدي، إذ يعد إعلان دبلوماسي بهذا المستوى مؤشرًا على وجود خلافات عميقة، سواء على خلفية مواقف سياسية أو تطورات ميدانية مرتبطة بالتصعيد في المنطقة.

تصعيد دبلوماسي

يعكس هذا الإجراء تحولًا في الموقف اللبناني تجاه إيران، خاصة أن العلاقات بين البلدين كانت تتسم في السابق بدرجة من التوازن، رغم التباينات السياسية الداخلية في لبنان.

إلا أن إعلان السفير "غير مرغوب فيه" يُعد من أقوى أدوات الاحتجاج الدبلوماسي، ويُستخدم عادة في حالات التوتر الحاد أو الخلافات الكبيرة بين الدول.

وتشير هذه الخطوة إلى رغبة لبنانية في توجيه رسالة واضحة إلى طهران، مفادها أن بعض التحركات أو المواقف لم تعد مقبولة، وهو ما قد يرتبط بتداعيات التصعيد الإقليمي أو بدور إيران في الساحة اللبنانية، سواء بشكل مباشر أو عبر حلفائها.

تداعيات محتملة

من المتوقع أن ينعكس هذا القرار على طبيعة العلاقات بين بيروت وطهران في المرحلة المقبلة، حيث قد يؤدي إلى تقليص التمثيل الدبلوماسي أو اتخاذ خطوات مماثلة من الجانب الإيراني، ما يزيد من حدة التوتر.

كما أن هذه الخطوة قد يكون لها تأثير داخلي في لبنان، نظرًا لحساسية العلاقة مع إيران وتداخلها مع التوازنات السياسية، خاصة في ظل وجود قوى لبنانية ترتبط بعلاقات وثيقة مع طهران، مقابل أطراف أخرى تدعو إلى تقليص هذا النفوذ.

إقليميًا، يأتي هذا التصعيد في سياق أوسع من التوترات التي تشهدها المنطقة، ما يعزز من احتمالات إعادة رسم التحالفات أو تغيير مواقف بعض الدول، في ظل تصاعد المواجهة بين إيران وإسرائيل وتداعياتها على الدول المجاورة.