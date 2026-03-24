قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل لضمان الانضباط المالي والحوكمة
براءة المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس ورفض الدعوى المدنية
صدام الكاف وأسود التيرانجا.. الحاج ضيوف يشعل أزمة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025: "فزنا في الملعب.. ولن نتنازل عن اللقب"
الدولار والريال.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء 24 مارس
سكرانة.. أجنبية تلقي ابن شقيقتها من الطابق الخامس والأهالي ينقذون شقيقته
قائد الجيش الفرنسي: تصرفات أمريكا باتت تؤثر سلبًا على مصالحنا
تدابير اقتصادية | توجيه رسمي من الرئيس السيسي للحكومة بسبب الأحداث الإقليمية
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير المالية
الأردن وفرنسا تبحثان سبل إنهاء التصعيد ودعم لبنان وفلسطين وتعزيز الأمن الإقليمي
الوزراء: المناطق الحرة تُعيد رسم خريطة الاستثمار والتجارة في مصر
هل يرحل إمام عاشور إلى الدوري السعودي.. مصدر بالأهلي يكشف الحقيقة كاملة
ماس وذهب ودولارات.. زوجة إعلامي شهير تتهم خادمة أجنبية بسرقتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

غير مرغوب فيه.. لبنان تسحب اعتماد السفير الإيراني لديها

القسم الخارجي

في تطور دبلوماسي لافت، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية سحب موافقتها على اعتماد سفير إيران، وإبلاغ القائم بالأعمال الإيراني في بيروت باعتباره "شخصًا غير مرغوب فيه"، في خطوة تعكس تصعيدًا واضحًا في العلاقات بين البلدين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر السياسي.

هذا القرار، الذي يأتي في توقيت إقليمي شديد الحساسية، يحمل أبعادًا تتجاوز الإطار الدبلوماسي التقليدي، إذ يعد إعلان دبلوماسي بهذا المستوى مؤشرًا على وجود خلافات عميقة، سواء على خلفية مواقف سياسية أو تطورات ميدانية مرتبطة بالتصعيد في المنطقة.

 

تصعيد دبلوماسي

يعكس هذا الإجراء تحولًا في الموقف اللبناني تجاه إيران، خاصة أن العلاقات بين البلدين كانت تتسم في السابق بدرجة من التوازن، رغم التباينات السياسية الداخلية في لبنان. 

إلا أن إعلان السفير "غير مرغوب فيه" يُعد من أقوى أدوات الاحتجاج الدبلوماسي، ويُستخدم عادة في حالات التوتر الحاد أو الخلافات الكبيرة بين الدول.

وتشير هذه الخطوة إلى رغبة لبنانية في توجيه رسالة واضحة إلى طهران، مفادها أن بعض التحركات أو المواقف لم تعد مقبولة، وهو ما قد يرتبط بتداعيات التصعيد الإقليمي أو بدور إيران في الساحة اللبنانية، سواء بشكل مباشر أو عبر حلفائها.

تداعيات محتملة

من المتوقع أن ينعكس هذا القرار على طبيعة العلاقات بين بيروت وطهران في المرحلة المقبلة، حيث قد يؤدي إلى تقليص التمثيل الدبلوماسي أو اتخاذ خطوات مماثلة من الجانب الإيراني، ما يزيد من حدة التوتر.

كما أن هذه الخطوة قد يكون لها تأثير داخلي في لبنان، نظرًا لحساسية العلاقة مع إيران وتداخلها مع التوازنات السياسية، خاصة في ظل وجود قوى لبنانية ترتبط بعلاقات وثيقة مع طهران، مقابل أطراف أخرى تدعو إلى تقليص هذا النفوذ.

إقليميًا، يأتي هذا التصعيد في سياق أوسع من التوترات التي تشهدها المنطقة، ما يعزز من احتمالات إعادة رسم التحالفات أو تغيير مواقف بعض الدول، في ظل تصاعد المواجهة بين إيران وإسرائيل وتداعياتها على الدول المجاورة.

لبنان إيران السفير الإيراني الحرب علي إيران إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

استقبال سياح بميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية يستقبل سفينتين سياحيتين خلال إجازة عيد الفطر المبارك

تحذير من محافظة الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

محافظة الإسكندرية تحذر المواطنين من سوء الأحوال الجوية المتوقعة غدًا

حملات مكثفة للمرور على المستشفيات

صحة مطروح : لجان مرور مفاجئة على المستشفيات خلال عيد الفطر.. صور

بالصور

لبشرة ناعمة كالزجاج.. تونر طبيعى من مطبخك

لبشرة ناعمة كالزجاج..تونر طبيعى من مطبخك
لبشرة ناعمة كالزجاج..تونر طبيعى من مطبخك
لبشرة ناعمة كالزجاج..تونر طبيعى من مطبخك

بعيدًا عن زيت الزيتون.. 4 أطعمة غنية بالدهون الصحية تعزز قلبك وتدعم طاقتك

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

بملابس كاجوال.. درة تتألق رفقة زوجها فى أحدث ظهور لها

بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها
بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها
بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها

سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر

سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!
سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!
سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد