ثلاثي الزمالك ونجم المصري ضمن التشكيل الأفضل لربع نهائي الكونفدرالية

دخل ثلاثي الزمالك حسام عبدالمجيد وعبدالله السعيد وخوان بيزيرا تشكيل الأفضل في دور ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وحقق الزمالك الفوز على فريق أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي دور ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وحسب شبكة «سوفا سكور» العالمية المتخصصة في الأرقام والإحصائيات فإن الثلاثي قدموا أفضل أداء خلال ربع نهائي البطولة.

كما شهد التشكيل الأفضل لربع النهائي وجود كريم العراقي لاعب المصري البورسعيدي رغم وداع الفريق الكونفيدرالية بعد استفاده شباب بلوزداد من الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة هدف لكل فريق والتعادل السلبي في الإياب.

وجاء تشكيل الأفضل في ربع نهائي الكونفدرالية كالتالي:

حراسة المرمى: فريد الشال “شباب بلوزداد الجزائري”.

الدفاع: ناوفل خاسف “شباب بلوزداد الجزائري”- حسام عبد المجيد “الزمالك” - حسين دهيري “اتحاد الجزائر” حسين بن عيادة “شباب بلوزداد الجزائري”.

الوسط: سليم بوخنشوش “شباب بلوزداد الجزائري” - عبد الله السعيد “الزمالك”.

الوسط الهجومي: غريس مافونغو “أوتوهو الكونغولي” - إبراهيم بنزازا “شباب بلوزداد الجزائري” - كريم العراقي “ المصري”.

الهجوم: خوان بيزيرا “ الزمالك”.