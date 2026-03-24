تعليق الدراسة غداً وبعد غد في مصر بالمدارس|وزير التعليم: هدفنا حماية الطلاب
تعطيل الدراسة في المدارس لمدة يومين .. وزير التعليم: الإجازة للطلاب والمعلمين
عباس شراقي لـ صدى البلد: شمال مصر على موعد مع أمطار وبرودة غير معتادة
لغز تحت التلال.. نفق غامض يغلق بأحجار عملاقة تحير العلماء
الاحتلال يضع قيودًا على الإمدادات بغزة.. تُنذر بكارثة صحية
البترول: الكشف الجديد للغاز في الصحراء الغربية يضيف 26 مليون قدم مكعب يوميا
موجة غير مستقرة تضرب البلاد غدا .. تحذيرات من رياح شديدة وثلوج
رابطة الأندية تقرر إجراء تعديلات في جدول الدوري المصري
مخلفات حول السور من الخارج.. تفاصيل حريق سوق الجملة
بعد تحذيرات الطقس خلال الساعات المقبلة.. نصائح هامة لقائدى المركبات
قبل الإعلان عنه| هل يصل الحد الأدنى للأجور لـ 10 آلاف جنيه؟.. قوى عاملة البرلمان تجيب
الرئيس الألماني: الحرب على إيران خطأ سياسي كارثي ومخالفة للقانون الدولي
عمر مرموش ضمن الخيارات المطروحة داخل برشلونة كبديل محتمل لجوليان ألفاريز.. تفاصيل

كشف الإعلامي أمير هشام عن اختيار اللاعب عمر مرموش ضمن الخيارات المطروحة داخل برشلونة كبديل محتمل لجوليان ألفاريز.

وقالت  صحيفة “سبورت” الإسبانية: "عمر مرموش ضمن الخيارات المطروحة داخل برشلونة كبديل محتمل لجوليان ألفاريز".

وأضافت: "النادي الكتالوني يتوقع أن يطلب مانشستر سيتي نحو 50 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب".

يأتي هذا الاهتمام في ظل قلة فرص مشاركة اللاعب منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في يناير 2025، ما يجعل رحيله المحتمل أمرًا مطروحًا بقوة.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 50 مليون يورو، وهو رقم مناسب بالنسبة لبرشلونة، حيث يتميز مرموش بالسرعة، والمرونة التكتيكية، والقدرة على الضغط على دفاعات الخصوم، مواصفات تتوافق تمامًا مع أسلوب لعب فليك.

وفي الوقت نفسه، يضع أتلتيكو مدريد المهاجم المصري على رأس أولوياته لتعزيز هجوم الفريق.

وذكر موقع Fichajes الإسباني الخاص بأخبار الانتقالات، أن إدارة الروخيبلانكوس تسعى لتأمين بديل قوي في حال رحيل لاعبين بارزين مثل جوليان ألفاريز أو ألكسندر سورلوث.

ويعتبر المدرب دييجو سيميوني أن مرموش يمتلك الذكاء التحركي والمرونة التكتيكية التي تمنح الهجوم الأتليتي ديناميكية كبيرة، فضلًا عن خبرته الدولية مع منتخب مصر، التي تتضمن تسجيل 10 أهداف في 46 مباراة.

ويبلغ عمر مرموش 27 عامًا، ويستطيع اللعب كمهاجم صريح أو ضمن ثنائي هجومي، ما يجعله خيارًا مثاليًا لتعزيز قوة خط هجوم أتلتيكو مدريد، مع ضمان حصوله على دور أساسي وقيادي قد يكون الحافز الأكبر للانتقال إلى العاصمة الإسبانية.

إلى جانب الأندية الإسبانية، يراقب فنربخشة التركي وضع مرموش عن كثب لتعزيز صفوفه بعد رحيل مهاجمه المغربي يوسف النصيري إلى اتحاد جدة، بينما يفضل اللاعب البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يضع أستون فيلا وتوتنهام ضمن قائمة الخيارات المحتملة له.

ومع هذا الاهتمام المتعدد من أندية أوروبا، يبدو أن الصيف المقبل سيكون حاسمًا في تحديد وجهة عمر مرموش، سواء بالاستمرار في الدوري الإنجليزي أو خوض تجربة جديدة في إسبانيا أو تركيا.

