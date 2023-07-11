عقب يوم كامل.. الإنقاذ النهري بالإسكندرية ينتشل جثمان شاب غرق بشاطئ كليوباترا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان شاب في العقد الثالث من العمر، تعرض للغرق بالأمس في شاطئ كليوباترا، حيث تم العثور اليوم على جثمانه من أمام منطقة كامب شيزار.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، حول وقوع حالة غرق في منطقة كليوباترا، شرقي المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين إلى موقع حالة الغرق بالشاطئ المشار إليه.

وكشفت المعاينة الأولية، غرق شاب يدعى محمد عماد دخيل، 25 سنة أمام أحد الفنادق بمنطقة كليوباترا، وعقب البحث، عثر على الجثمان اليوم الثلاثاء بمنطقة كامب شيزار.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.