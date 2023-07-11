كيف يستثمر الحجاج فترة ما بعد الحج.. عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى يوضح

قال السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الحج يمثل رحلة نقاء للروح والنفس والجسد، وعلى الحجاج أن يشكروا الله عز وجل لزيارتهم بيت الله الحرام والوقوف على جبل عرفات.

وأضاف السيد عرفة، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الله عز وجل طالبنا بشكره على نعمته، والحج من أفضل نعم الله، مستشهدا بقول الله عز وجل :"لئن شكرتم لأزيدنكم".

‎واستشهد بقول رسول الله، قائلا:"عن أبي هريرة قالَ: سَمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقولُ: منْ حجَّ فَلَم يرْفُثْ، وَلَم يفْسُقْ، رجَع كَيَومِ ولَدتْهُ أُمُّهُ".

وأكمل: “الله عز وجل يغفر يوم عرفة للفرد كل الأمور المتعلقة به، والتقصير في حق عبادة الله، ولكن حقوق العباد تتوقف على التصالح مع العباد ورد الأمانات”.