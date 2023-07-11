حسم الأمور.. تعليق مثير من مهيب عبدالهادي بعد الهجوم علي إمام عاشور

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، علي هجوم الجماهير علي اللاعب إمام عاشور، بسبب تعاقده مع النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب مهيب عبد الهادي: “السوشيال ميديا تحسم وجهة إمام عاشور بعد هجوم جماهير الأهلي. ودخول الزمالك على الخط وهنا رغبة اللاعب تحسم الأمور”.

وكشف أسامة حسن نجم الزمالك السابق عن كواليس انضمام إمام عاشور نجم الزمالك الأسبق و ميتدلاند الحالي للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية

وأكد أسامة حسن، في تصريحات بالفيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعي، أن إمام عاشور يقترب من الانضمام للأهلي، ولكن مجلس الإدارة فضل تأخير الإعلان عن الصفقة.

سعر صفقة إمام عاشور

وأضاف أسامة حسن أن الأهلي سيقوم بشراء إمام عاشور من ميتدلاند مقابل 3.5 مليون دولار، مشددا على أن ممول الصفقة هو رجل اعمال سيخوض انتخابات مجلس الإدارة القادمة.

وتابع أسامة حسن أن الأهلي يسعي حاليا لضم مصطفي فتحي نجم بيراميدز المعار بالتعاون السعودي مشددا أن الصفقة حتي الآن لم تحسم بعد.