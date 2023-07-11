محافظ أسيوط يعلن دعمه الكامل لمبادرة "فرصة حياة"

خلال لقاءه بشباب مؤسسة حياة كريمة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، منسقى مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة ، لبحث سبل دعم اطلاق مبادرة " فرصة حياة " وتنظيم ملتقيات لتدريب وتوظيف الشباب الخريجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة.

وذلك بالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة ،ضمن فعاليات وانشطة المبادرة الرئاسية “ حياة كريمة ”.

وأعلن المحافظ دعمه الكامل للمبادرات التنموية التى تستهدف قرى ومراكز المحافظة ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الانسان المصرى ودعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل وتحسين الخدمات المقدمة لهم .

جاء ذلك بحضور سوزان محمد راضى منسق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى بالمحافظة " حياة كريمة " والمهندس مينا إبراهيم المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسيوط والدكتور محمد سامي نائب المنسق العام للمؤسسة بالمحافظة.



وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – على دعمه الكامل للمبادرات الرئاسية التنموية التى تستهدف الاسر والفئات الاولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة لهم مشيداً بجهود " مؤسسة حياة كريمة " بالمحافظة ودعمهم الاسر الاكثر احتياجاً.

وأشار إلى أهمية تنفيذ مبادرة " فرصة حياة " لتدريب الشباب والخريجيين وتأهيلهم لسوق العمل وصقل خبراتهم ومواهبهم ، فضلاً عن توفير فرص العمل للشباب ولذوى الهمم من خلال ملتقيات التوظيف الكبرى التى سيتم تنظيمها بالمحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ودعم الفئات الاكثر احتياجًا بالتنسيق والتعاون مع كافة الاجهزة التنفيذية ، وتحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع .



وأوضح المحافظ ، أن ملتقيات التوظيف تعد فرصة حقيقية لتحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والخريجين بالإضافة إلى الأشخاص ذوى الاعاقة لافتا إلى أنه تم تنظيم العديد من ملتقيات التوظيف خلال الاسابيع الماضية ويجرى تنظيم الملتقيات بصفة مستمرة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب وذوى الهمم وإستيفاء نسبة 5% بكافة الشركات والجهات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

ولفت إلى الاستمرار في توفير البرامج التدريبية لتأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا فضلاً عن توفير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المدرة للدخل للمرأة المعيلة وذوى الهمم من أبناء المحافظة وخاصة مع إطلاق مبادرة القرى المنتجة لتنمية الحرف التراثية واليدوية وتمكين الأسر اقتصاديًا وخاصة الأسر الأولى بالرعاية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية.



وأستعرض المهندس مينا ابراهيم منسق " مؤسسة حياة كريمة " بالمحافظة ،أهم أنشطة المؤسسة بالمحافظة والبرامج والمبادرات التنموية التى تم تنفيذها ، فضلاً عن استعراض خطة تنفيذ مبادرة " فرصة حياة " والتى سيجرى تنفيذها بالتعاون مع كافة مديريات لخدمات بالمحافظة والاجهزة التنفيذية فى لافترة من 17 يوليو حتى 23 يوليو الجارى ، لاتاحة الفرصة امام الشباب والخريجين للحصول على التدريبات اللازمة التى تؤهلهم لسوق العمل فضلاً عن توفير فرصة عمل مناسبة لهم من خلال ملتقيات التوظيف التى سيتم تنظيمها ، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى تنفذها المؤسسة بقرى ومراكز المحافظة ، في إطار المسئولية الاجتماعية لمؤسسة حياة كريمة تجاه المواطن، وبالتزامن مع الاهتمام بمحور البنى التحتية والإنشاءات، وفي ظل التمكين الاقتصادى للشباب وتأهيلهم لسوق العمل والقضاء على البطالة .

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