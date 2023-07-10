محافظ أسيوط يفاجئ العاملين بأقسام مستشفى الرمد لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط – خلال جولة ميدانية مفاجئة – اليوم الاثنين ، أقسام مستشفى الرمد بحي شرق ، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاطمئنان على الوضع الصحي للمرضى بأقسام الاستقبال والعيادات المختلفة والتى تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين.

وتأتي هذه الجولة في إطار متابعته الدورية والميدانية للمستشفيات تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بتكثيف المرور والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية للتأكد من انتظام المنظومة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

رافقه خلال التفقد الدكتور محمد عرفة مدير مستشفى الرمد والدكتورة رشا وجيه والدكتورة كريستين تاوضروس نائبا مدير المستشفى .

حيث فاجأ المحافظ ، العاملين بعيادات مستشفى الرمد للعيون والتقى بعض المرضى والمواطنين المترددين على العيادات والتى تشهد اقبالا كبيراً من المواطنين واطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم ، كما تابع سير العمل بمختلف الاقسام واستمع الى بعض طلبات المواطنين، موجهاً بسرعة الاستجابة لها .

واطمئن على انتظام العمل ومدى جودة الخدمات المقدمة للمرضى ثم اطمئن على سير العمل باقسام العمليات الصغرى والوسطى والكبرى والتى تستقبل المرضى من مختلف قرى ومراكز المحافظة وتقدم خدماتها للجميع وبخاصة العلاج على نفقة الدولة واطمئن على صحة المرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لها .



كما تابع المحافظ فعاليات حملة " 100 يوم صحة " بمقر مستشفى الرمد والتى تقدم خدماتها بالمجان للمواطنين والمترددين على المستشفى من خلال تقديم الخدمات الطبية لاكثر من 11 مبادرة رئاسية فى قطاع الصحة .

ووجه محافظ أسيوط – خلال لقائه مدير مستشفى الرمد ، ونائبتيه - بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بأقسام المستشفى ولقاء المترددين عليها والمرضى بصفة مستمرة ، للاطئمنان على جودة الخدمات المقدمة لهم ومدى رضاهم عنها ودراسة الاحتياجات بصفة مستمرة ، وحسن استقبال ومعاملة المرضى ، واستغلال الامكانات المتاحة من اجهزة طبية حديثة وامكانات طبية ،وبشرية.

ولفت إلى متابعته المستمرة والمفاجئة لسير العمل بجميع المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من توافر جميع الخدمات الصحية للمرضى ،وانتظام العمل بها، مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه لافتا إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم وتطوير القطاع الصحي ، معلنًا دعمه الكامل لهذا القطاع الهام والنهوض بمستشفى وعيادات الرمد بالمحافظة ، وتواصله المباشر مع نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلى بأسيوط لزيادة الدعم والتعاون بين أقسام الرمد بمستشفى جامعة الأزهر ومستشفى المبرة والاستفادة من الخبرات العلمية بجامعة الازهر ، فضلا عن التنسيق والتعاون مع جامعة اسيوط العريقة.

وأشار إلى جهوده لدعم مستشفى الرمد وتزويدها بأحدث الاجهزة الطبية لتلبية احتياجات المرضى فى كافة التخصصات وامراض العيون لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار .

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