عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يفاجئ العاملين بأقسام مستشفى الرمد لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى الرمد

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط – خلال جولة ميدانية مفاجئة – اليوم الاثنين ، أقسام مستشفى الرمد بحي شرق ، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاطمئنان على الوضع الصحي للمرضى بأقسام الاستقبال والعيادات المختلفة والتى تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين.

وتأتي هذه الجولة في إطار متابعته الدورية والميدانية للمستشفيات تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بتكثيف المرور والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية للتأكد من انتظام المنظومة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

رافقه خلال التفقد الدكتور محمد عرفة مدير مستشفى الرمد  والدكتورة رشا وجيه والدكتورة كريستين تاوضروس نائبا مدير المستشفى .

حيث فاجأ المحافظ ، العاملين بعيادات مستشفى الرمد للعيون والتقى بعض المرضى والمواطنين المترددين على العيادات والتى تشهد اقبالا كبيراً من المواطنين واطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم ، كما تابع سير العمل بمختلف الاقسام واستمع الى بعض طلبات المواطنين، موجهاً بسرعة الاستجابة لها .

واطمئن على انتظام العمل ومدى جودة الخدمات المقدمة للمرضى ثم اطمئن على سير العمل باقسام العمليات الصغرى والوسطى والكبرى والتى تستقبل المرضى من مختلف قرى ومراكز المحافظة وتقدم خدماتها للجميع وبخاصة العلاج على نفقة الدولة واطمئن على صحة المرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لها .

إزالة 34 حالة تعد على أراضٍ زراعية وأملاك دولة في أسيوط

محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الشباب والرياضة


كما تابع المحافظ فعاليات حملة " 100 يوم صحة " بمقر مستشفى الرمد والتى تقدم خدماتها بالمجان للمواطنين والمترددين على المستشفى من خلال تقديم الخدمات الطبية لاكثر من 11 مبادرة رئاسية فى قطاع الصحة .

ووجه محافظ أسيوط – خلال لقائه مدير مستشفى الرمد ، ونائبتيه - بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بأقسام المستشفى ولقاء المترددين عليها والمرضى بصفة مستمرة ، للاطئمنان على جودة الخدمات المقدمة لهم ومدى رضاهم عنها ودراسة الاحتياجات بصفة مستمرة ، وحسن استقبال ومعاملة المرضى ، واستغلال الامكانات المتاحة من اجهزة طبية حديثة وامكانات طبية ،وبشرية.

ولفت إلى متابعته المستمرة والمفاجئة لسير العمل بجميع المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من توافر جميع الخدمات الصحية للمرضى ،وانتظام العمل بها، مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه لافتا إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم وتطوير القطاع الصحي ، معلنًا دعمه الكامل لهذا القطاع الهام والنهوض بمستشفى وعيادات الرمد بالمحافظة ، وتواصله المباشر مع نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلى بأسيوط لزيادة الدعم والتعاون بين أقسام الرمد بمستشفى جامعة الأزهر ومستشفى المبرة والاستفادة من الخبرات العلمية بجامعة الازهر ، فضلا عن التنسيق والتعاون مع جامعة اسيوط العريقة.

وأشار إلى جهوده لدعم مستشفى الرمد وتزويدها بأحدث الاجهزة الطبية لتلبية احتياجات المرضى فى كافة التخصصات وامراض العيون لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار .

IMG-20230710-WA0050
IMG-20230710-WA0050
IMG-20230710-WA0044
IMG-20230710-WA0044
IMG-20230710-WA0047
IMG-20230710-WA0047
IMG-20230710-WA0046
IMG-20230710-WA0046
IMG-20230710-WA0049
IMG-20230710-WA0049
IMG-20230710-WA0048
IMG-20230710-WA0048
IMG-20230710-WA0040
IMG-20230710-WA0040
IMG-20230710-WA0041
IMG-20230710-WA0041
IMG-20230710-WA0043
IMG-20230710-WA0043
IMG-20230710-WA0039
IMG-20230710-WA0039
IMG-20230710-WA0032
IMG-20230710-WA0032
IMG-20230710-WA0031
IMG-20230710-WA0031
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط مستشفى الرمد بأسيوط مستشفي الرمد حي شرق أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

خالد الغندور يعترف بقصة حب قديمة مع فنانة .. وردّ صادم منها

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط: إنارة نفق الزهراء للمشاة بحي شرق لتسهيل حركة انتقال المواطنين

محافظ أسيوط : 200 فرقة طبية تقدم خدماتها للمواطنين بالمجان

ترشيحاتنا

الوزراء الفلسطيني يرد على قرار "الكابينت الإسرائيلي" بشأن منع انهيار السلطة

شركة صينية كبرى تعتزم ضخ استثماراتها في الهيدروجين الأخضر بمصر

وزير العمل يسلم 1.2 مليون جنيه بشيكات لورثة العمالة غير المنتظمة.. صور

المشعَجلي مهنة حكومية انقرضت.. فما قصتها؟

بعد تصريحات عميد القلب.. جدل بين شعبان ومنتصر عن فوائد المشي للمساجد

رئيس مجلس النواب يشيد بمشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ورد أحمر وهدية وفلوس.. شاب يحتفل بالطلاق بطريقة غريبة| شاهد

سعر فستان نانسي عجرم في قبرص يثير الجدل| رقم خرافي

سر محلات الكباب.. طريقة عمل الكفتة المشوية

فعلت هذا التصرف.. أم العريس تمنع عروسين من ارتداء الشبكة| شاهد

فيديو

معتزة بدور معملتش غيره| انتصار تثير الجدل بالهجوم على لقاء الخميسي.. فيديو

قرار جديد ضد المتهم بدهس صيدلانية القاهرة الجديدة.. فيديوجراف

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ