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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروب صيفي.. طريقة عمل عصير التين الشوكي

التين الشوكي
التين الشوكي

يعتبر التين الشوكي من أكثر الفواكه الصيفية التي يتناوله الكثير لطعمه الشهي واللذيذ، لكن يغفل الكثير عن فوائده العديدة للجسم، حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة، التي تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل كبير، ويعمل أيضًا على تنظيم مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى إنه غني جدًا بالمعادن مثل البوتاسيوم، المغنيسيوم.

لذا سنوضح لكم طريقة عمل عصير التين الشوكي باللبن في خطوات سهلة وسريعة.

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مكونات عصير التين الشوكي باللبن:

كوب تين شوكي.

كوب كبير حليب.

كوب مكعبات ثلج.

كوب صغير سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة عمل عصير التين الشوكي باللبن :

يوضع في الخلاط الكهربائي،

التين الشوكي

والحليب والفانيليا والسكر

ويخفق جيدًا.

ثم يضاف أثناء التقليب مكعبات

الثلج، مع الاستمرار في التقليب،

ثم يسكب العصير في

أكواب التقديم ويقدم.

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