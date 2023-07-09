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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلويات من المطبخ العثماني .. أسرار عمل البسبوسة التركية بالمكسرات

البسبوسة التركي
البسبوسة التركي

تعتبر البسبوسة التركية من الحلويات الشهية والمحببة لدى الكثيرين ، وتعد البسبوسة أحد أشهر حلويات المطبخ العثماني التي انتقلت وتأصلت في عدد من المطابخ العربية وتتميز بطعمها اللذيذ.

 وتختلف طريقة عمل البسبوسة من دولة إلى أخرى وسوف نتعرف على طريقة عمل البسبوسة التركية على أصولها .. واليكم المكونات وطريقة التحضير.

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مقادير تحضير البسبوسة التركية:

2 كوب من السميد الخشن.

نصف كوب من اللوز المقشر أو الفول السوداني.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

كوب من السكر.

كوب ونصف من الزبادي.

مقادير الشربات

2 كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

2 كوب من الماء.

خطوات تحضير وصفة البسبوسة التركية:

- نضع الزبادي والسكر في وعاء كبير، ونقلبهم جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.

- في وعاء آخر، نخلط عصير الليمون مع البيكنج صودا، ثم نضيف إليهم عصير خليط الزبادي والسكر الذي أعددناه في الخطوة الأولى ونستمر في التقليب.

- نضيف السميد للخليط السابق، ونقلب المكونات جيدًا معًا.

- نجهز الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ونتركه ليسخن حتى نكمل باقي خطوات الوصفة.

- نحضر صينية ذات مقاس متوسط، وندهنها ملعقة من الزبد السائل، ونوزعها جيدًا على الصينية مع مراعاة دهن الجوانب والأطراف.

- نضع خليط البسبوسة في الصينية، ثم باستخدام السكين، نقسم البسبوسة إلى مربعات متساوية الحجم، ونضع حبة لوز أو فول سوداني على كل قطعة.

- ندخل البسبوسة الفرن الساخن، ونتركها لمدة تتراوح ما بين 40-60 دقيقة، وحتى تأخذ البسبوسة لونًا ذهبيًا.

- نخرج البسبوسة التركية من الفرن بعد انتهاء الوقت المحدد، ثم نمرر السكين بين المربعات التي أعددناها سابقًا.

- نضيف إليها الشربات الساخن، ثم نتركها لفترة حتى تتشربه جيدًا.

- نترك البسبوسة لـ 3 ساعات قبل التقديم، ويمكن أن نضعها في الثلاجة، ثم بعدها ستصبح الوصفة جاهزة للتقديم .

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