نجم الأهلي السابق: لا أمانع الانتقال للزمالك

قال ناصر ماهر لاعب نادي فيوتشر الحالي والأهلي السابق، إنه لا يمانع الانتقال إلى نادي الزمالك بعد نهاية عقده مع الفريق.



وكتب عمرو الدردير في تصريح على لسان ناصر ماهر عبر فيسبوك "ناصر ماهر: إحنا في عصر الاحتراف وأي حد يتمنى يلعب في نادي الزمالك ويكون مع جماهير نادي الزمالك 🤍🇦🇹🏹".

ويستعد فيوتشر لمواجهة البنك الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز فى 15 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 5 مواجهات أخرى.