صدمة | عقوبات صارمة تنتظر الأهلي حال مشاركة ديانج أمام الزمالك

فجر عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية مفاجأة صادمة لعشاق النادي الأهلي حال مشاركة المالى اليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم في المباريات المقبلة.

وكتب عامر العمايرة فى تغريدة له عبر حسابه علي تويتر "إذا كان بالفعل وصل قرار من الفيفا بإيقاف اليو ديانج 6 شهور هيكون لحين السداد و يجب على الأهلى عدم مشاركة اللاعب في أى مباريات حتى استلام قرار من الفيفا بانتهاء الموقف".

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قد قررت إيقاف ديانج لمدة 6 أشهر لحين سداد المستحقات المتأخرة لصالح وكيله السابق، والتي تصل إلى 250 ألف يورو.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري الممتاز المؤجلة من الجولة 31 من عمر منافسات المسابقة، يوم الخميس المقبل في تمام الثامنة والنصف مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري رسميا مستفيدا من خسارة ملاحقه المباشر بيراميدز أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا 1 /2 في المرحلة الثالثة والثلاثين.