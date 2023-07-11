بالمستندات.. خطاب لجنة الانضباط الخاص بايقاف أليو ديانج.. شاهد

نشرالإعلامي إبراهيم فايق خطاب لجنة الانضباط بشان إيقاف اليو ديانج بسبب عدم سداد مستحقات وكيله .

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي تويتر :" .. حصريا 💥

‏ بالمستندات.. خطاب لجنة الانضباط بتاريخ الأمس ١٠ - ٧ زي ما قولت بالظبط بايقاف أليو ديانج.. وأخطار اتحاد الكرة بان اللاعب لم يسدد المستحقات لوكيله السابق وبالتالي يعتبر موقوفا من يوم ٧ من الشهر الجاري.. وحتى ٦ يناير ٢٠٢٤..

‏وأما وأن الخطاب جاء متاخرا فالعقوبة يتم تطبيقها من زمن وصول الخطاب اي بتاريخ ١٠- ٧.. وليس بتاريخ ٧-٧ وتعتبر مشاركة ديانج بحسب مصادر في الاتحاد المصري قانونية امام الاتحاد السكندري.

‏ 🛑 ما علمته ان الأهلي اخطر اتحاد الكرة المصري بسداد مستحقات وكيل اللاعب.. والاتحاد والأهلي ينتظروا رد رسمي لكي يتم رفع الايقاف. ".



كشف الإعلامي محمد شبانة، أن لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي، استقرت برئاسة محسن صالح على تعديل عقد المحترف المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق وذلك حال عدم بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.