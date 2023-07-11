ناقد رياضي يثير قلق جماهير الأهلي بشأن مشاركة ديانج في مباراة الاتحاد

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن موقف النادى الأهلى، من قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بإيقاف المالى أليو ديانج لمدة 6 أشهر على خلفية مستحقات متأخرة على اللاعب لوكيله.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "خطاب لجنة الانضباط الأمس ١٠ - ٧ بايقاف أليو ديانج.. وأخطار اتحاد الكرة بان اللاعب لم يسدد المستحقات لوكيله السابق وبالتالي يعتبر موقوفا من يوم ٧ من الشهر الجاري.. وحتى ٦ يناير ٢٠٢٤.. بس خلاص طيب ايه موقف مباراة الاتحاد الله اعلم"

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قد قررت إيقاف ديانج لمدة 6 أشهر لحين سداد المستحقات المتأخرة لصالح وكيله السابق، والتي تصل إلى 250 ألف يورو.