على متنها 30 راكبا.. تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار بـ الصومال

قالت هيئة الطيران المدني الصومالية، اليوم الثلاثاء، إن طائرة ركاب تحطمت أثناء هبوطها في مطار دولي بالعاصمة الصومالية مقديشو، مؤكدة أن جميع ركابها أحياء.

وأكدت هيئة الطيران المدني، في بيان نشرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية على "تويتر"، أن “طائرة تابعة لشركة هالا إيرلاينز E120 هبطت على المدرج 05 في مطار آدم عبد الله الدولي في الساعة 12:23 مساءً بالتوقيت المحلي اليوم الثلاثاء، وأصيب شخصان في الحادث”.

وبحسب البيان، كان على متن الطائرة 30 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، بأن الطائرة انحرفت عن المدرج وتحطمت على حاجز خرساني بالقرب من البحر.

وبحسب الصور المنشورة على "تويتر"، فقدت الطائرة معدات هبوطها بعد أن أصيبت بعدة شقوق في جسمها.