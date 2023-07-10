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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول سيارة كهربائية طائرة.. عملية وخطوة كبيرة في عالم السيارات| شاهد

أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية

تحدث المهندس أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات فى الغرفة التجارية وخبير السيارات الكهربائية، حول موافقة الولايات المتحدة على أول سيارة كهربائية طائرة، قائلا:«كنا نتوقع منذ 2015 أن يحدث هذا الأمر من خلال معارض عالمية ووراء الفكرة شركة ناشئة».

وأضاف زين خلال مداخلة ببرنامج «من مصر» على قناة cbc، تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن صناعة السيارات الكهربائية بسيطة، وهى خطوة كبيرة ف عالم  السيارات.

وأشار رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات فى الغرفة التجارية، الى أن الفكرة تعود لشباب صدقوا وحلموا واشتغلوا عليها، وأخرجوا النموذج النهائى وحجزه بـ 30 ألف دولار.

تسليم أول دفعة

ولفت إلى أنه بعد عام ونصف أى فى عام 2025 سوف يتم تسليم أول دفعة، والسرعة القصوى 25 ميلا أى حوالى أقل من 40 كيلو مترا، وستكون بطيئة وعملية.

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