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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدولة تحتفظ بملكيتها الشركات ولم تطرح سو 37٪ من حصتها

متحدث الوزراء: بيع الأصول ليس سبة أو جريمة

نادر سعد المتحدث
نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه عندما يتم بيع حصص مملوكة للدولة إلى القطاع الخاص ينتج عنها زيادة في عوائد الشركات، مضيفا أن كل الصفقات التي تم الإعلان عنها هى بيع جزء من خصص الشركات.

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وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه لا زالت الدولة تحتفظ بملكيتها الشركات ولم تطرح سوى 37٪ من حصتها، لافتا إلى أن سيتم ضخ 100 مليون دولار من القطاع الخاص لتاهيل الفنادق.

وتابع المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن بيع الأصول ليس سبة أو جريمة، والمرحلة المقبلة من الطروحات ستسير بشكل أسرع وتجذب المزيد من المستثمرين.

 

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