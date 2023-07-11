سمير صبري: تصريحات رئيس الوزراء عن الوضع الاقتصادي في غاية الصراحة

أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، أن الأرقام التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم في غاية الدقة وليست مبالغ فيها.



وأضاف سمير صبري، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن العالم يعاني أزمة حقيقة ومصر متأثرة بها.

وتابع مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، أن الحوار الوطني يناقش قضايا هامة في الاستثمار ويرسل كل ما يصل له للحكومة، لافتا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم عن الوضع الاقتصادي في غاية الصراحة.