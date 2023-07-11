لجنة القضية السكانية بـ الحوار الوطني : تجاوزنا بمصر 105 ملايين نسمة

قالت الدكتورة نيفين عبيد، مقررة لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن التعداد السكاني في مصر تجاوز 105 ملايين مواطن، إضافة إلى الأطفال التي لا يتم تسجيلها رسميا عند الولادة بسبب مخالفات حالات الزواج المبكر.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن متوسط الإنجاب لدى الأسر في المدينة 2.8، أي أن عدد الأطفال يتراوح بين طفلين إلى 3 أطفال، موضحة أن متوسط الإنجاب لدى الأسر في الريف يصل إلى 3.5 أي نحو من 3 إلى 4 أطفال.

وتابعت أنه يجب تكثيف الجهود المبذولة في المناطق التي تزداد فيها مرات الإنجاب.