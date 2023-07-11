خالد الغندور يفاجئ الجميع برأيه في مباراة القمة

يرى خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك هو الأقرب للفوز بمباراة القمة.

ورد خالد الغندور علي زوجته دينا سليم فى تعليق له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: "الزمالك هيكسب ٢ / ١".

ومن المنتظر أن يحتفل الأهلي بلقبه الـ43 أمام الزمالك، عندما يلتقي الطرفان الخميس المقبل في قمة تجمعهما على ملعب استاد القاهرة.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري رسميا مستفيدا من خسارة ملاحقه المباشر بيراميدز أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا 1 /2 في المرحلة الثالثة والثلاثين.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 75 نقطة من 29 مباراة متفوقا بثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه بيراميدز الذي خاض 32 مباراة.

وقبل خمس جولات من نهاية مشواره في الموسم الحالي حصد الأهلي اللقب للمرة الـ43 في تاريخه والأولى له منذ موسم 2019 /2020.