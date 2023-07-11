نتائج الفصل الدراسي الثاني بكلية البنات جامعة عين شمس عبر هذا الرابط

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أنه تم إعلان نتيجة الفرقه الرابعة تاريخ انتساب+ رابعة انجليزى عام+ رابعة اجتماع اساسى فلسفة فرى تربوى.

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أكدت الدكتورة أميرة يوسف خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أنه سوف يتم فتح التقدم للالتماسات لجميع شعب الفرقة الرابعة عام وانتظام وتربوى ادبى من الأربعاء ١٢ يولية حتى الثلاثاء ١٨ يولية ولن يلتفت إلى اى التماسات ترد بعد هذا الموعد.

وكانت قد افتتحت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس ، فعاليات أسبوع العلم والمؤتمر السنوى للكلية بعنوان " الإنسان..المجتمع ..البيئة فرص و تحديات في عالم متغير " بمسرح الكلية، والذي تستمر فعالياته من ٦ الى ٩ مايو ٢٠٢٣ بحضور وكلاء الكلية ومقرر المؤتمر الدكتورة حنان الشاعر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة في حلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة .