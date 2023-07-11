حظه أقل من موهبته.. فرج عامر يتغزل في لاعب منتخب مصر

حرص فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على توجيه رسالة إلي الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون سبور التركي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب فرج عامر: "محمود حسن تريزيجية لاعب نموذج في كل تصرفاته، مقاتل في الملعب محترم خارج الملعب قمة الانتماء، حظه أقل من موهبته".

وانتظم محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي في تدريبات فريقه للموسم الجديد بعد الحصول على راحة قضاها عقب الانتهاء من الأجندة الدولية للفريق.

وشارك تريزيجيه مع منتخب مصر أمام غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024 التي ستقام في كوت ديفوار بالإضافة إلى جنوب السودان الودية.