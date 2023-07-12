عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشار الرئيس يوجه بوضع جداول زمنية للانتهاء من مشروعات حياة كريمة بدمياط

حياه كريمه بدمياط
حياه كريمه بدمياط

ترأس الفريق محمد فريد حجازى مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مؤتمرا موسعا جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و لفيف من ممثلى الوزارات والهيئات المعنية و ممثلى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مرحلتها الأولى والمدرج بها تطوير ٢٨ قرية بإجمالى ٢١٩ تابع بمركز كفر سعد.

هذا وقد استهلت "محافظ دمياط" اللقاء بالترحيب بالفريق حجازى فى زيارته الرابعة لمحافظة دمياط موجهة الشكر له على حرصه المستمر لمتابعة معدلات التنفيذ اولا بأول ومناقشة كافة المعوقات وتذليلها  ، كما أكدت أن هذا المشروع القومى" حياة كريمة" الذى أطلقه رئيس الجمهورية يُعد مبادرة غير مسبوقة تعكس اهتمام القيادة السياسية، بالمواطنين بكافة المناطق  لما تستهدفه من تطوير شامل للريف المصرى ،كما لفتت إلى أن قرى كفر سعد شهدت طفرة جديدة بكافة الخدمات على أرض الواقع .


فيما وقد وجه مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، الشكر إلى محافظ دمياط على جهودها المبذولة للدفع بمعدلات التنفيذ ،مؤكدا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات للاسراع بالخطوات التنفيذية بمشروعات المبادرة والتى يتم تنفيذها من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير والهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أنه يتم متابعة الموقف اولا بأول لاستكمال محاور المرحلة الأولى من المشروع القومى العملاق المقرر الإنتهاء منها خلال الأشهر القادمة .

و أكد الفريق حجازى على ضرورة الدفع بمعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارى تنفيذها بالقطاعات المختلفة ،موجهًا بسرعة استلام المنشآت التى تم الانتهاء منها وتوصيل المرافق لها،  موجهًا بسرعة استكمال أعمال شبكات المرافق لتنفيذ عمليات رصف الطرق ، كما أكد على ضرورة وضع جداول زمنية للأعمال النهائية بالمشروعات.

فيما وقد ناقش الفريق محمد حجازى و الدكتورة منال عوض، مع ممثلى القطاعات المختلفة، الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة التى يصل اجماليها ٥٨٨ مشروع بقطاعات المرافق من مياه شرب وصرف صحى وغاز طبيعى و اتصالات وكهرباء ، و كذا المنشآت الخدمية بقطاعات الصحة و الشباب والرياضة و المجمعات الحكومية والزراعية والتضامن الاجتماعي و أيضًا مشروعات تبطين وتأهيل الترع والكبارى و إنشاء أسواق ومواقف حضارية ووحدات إطفاء و كذلك ٦ عمارات سكنية بمشروع سكن كريم ونقاط الإسعاف و كذلك تطوير مكاتب البريد ونقاط الشرطة والسكك الحديدية و رفع كفاءة شبكات الطرق الداخلية والرئيسية وابراج المحمول  ،وفى هذا السياق ، تم استعراض عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها ونسب التنفيذ بالمشروعات الجارية ومناقشة آليات توصيل المرافق وتنفيذ منظومة الحماية المدنية للمنشآت التى تم الانتهاء منها وخطة رصف الطرق ،كما تم بحث كافة المعوقات التى قد تبطىء نسب التنفيذ وآلية إيجاد حلول لتخطيها، للانتهاء من بعض المشروعات خلال الفترة القادمة ، وذلك من خلال وضع خطة محددة تتضمن عدة محاور لاستكمال أعمال التنفيذ والانتهاء منها وفقًا لمخطط زمني محدد وطبقًا للاشتراطات المقررة..

تعليم دمياط يحصل على المركز الثالث في المسابقة مبادرة "مدارس بلا تدخين"

دمياط الاجهزة التنفيذية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الشرب والصرف الصحى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المشروع القومي العملاق المرافق والمجتمعات العمرانية شبكات المرافق محافظة دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

مرتضى منصور يكشف عن هديته الثانية لمحمود الخطيب

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

دولارات ومجوهرات.. سرقة فيلا الإعلامي توفيق عكاشة

تطبيق كارت التموين الموحد.. مصير البطاقات وأول محافظة يبدأ العمل فيها

بقرار من كولر.. إعلامي: عودة ثنائي الأهلي بعد انتهاء إعارتهما

هديتى الثانية للخطيب..مرتضى منصور يكشف كواليس توقيع إمام عاشور للنادى الأهلى

موضوعات متعلقة

تعليم دمياط يحصل على المركز الثالث في المسابقة مبادرة "مدارس بلا تدخين"

ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة حاويات وبضائع عامة

ترشيحاتنا

السويد تعلن موقفها بشأن نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضيها

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 12-7-2023

تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

ضياء رشوان:الحوار الوطني أفاد المجتمع بشكل كبير في ظل الممارسات المتحضرة للمشاركين

الداخلية تكشف تفاصيل حادث دهس مواطن بالتجمع الأول

دعاء الحسد والعين بـ4 سور قرآنية.. النبي أوصى بقراءتها بعد الفجر والمغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمراض في المعدة تسبب الدوخة وانخفاض الضغط.. تفاصيل

اكتشف أضرار تناول المانجو .. واحذر الخضراء تسبب كوارث صحية

أسباب غير متوقعة لزيادة انتفاخ المعدة.. حسام موافي يوضحها

ماذا يحدث لو بتعمل دايت وبتشرب القهوة كل يوم

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ