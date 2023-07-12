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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار فعاليات الدورات التدريبية ‏بمنظومة إصدار التراخيص بالديوان العام بمحافظة البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 استمرت فعاليات دورة التدريب التنشيطية للقائمين على تشغيل منظومة إصدار تراخيص المحال العامة والمراكز التكنولوجية والجهات الخارجية، وذلك في إطار التعاون المثمر لتطوير أداء تقديم الخدمات لمواطني المحليات والمقامة بمركز التدريب بديوان عام المحافظة بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة البحر الأحمر.

تستمر الدورة التدريبية خلال الفترة من 9 يوليو إلى 13 يوليو 2023، يحاضرها العميد المهندس سامح محمد زكريا والمهندس محمد عبد المنعم وإبراهيم السيد المختصين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الذين سيقدمون الدعم والتدريب اللازم للقائمين على تشغيل المنظومة في جميع مراكز الإصدار.

وعلي هامش الدورة تم عقد اجتماع مع مندوبى الجهات الخارجية على مستوى المحافظة والمرور على بعض من إدارات الديوان العام للاعداد والتجهيز لاعمال التطوير والميكنة.

وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى تطوير وتحسين أداء خدمات المحليات، وذلك من خلال تنشيط وتحسين منظومة إصدار التراخيص للمحال العامة والمراكز التكنولوجية. تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الوثيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية، حيث تعمل الجهتان بشكل متكامل لتحقيق تطور وتحسين مستمر في الخدمات المقدمة للمواطنين.

الخدمات المقدمة للمواطن البحر الأحمر التخطيط والتنمية الاقتصادية الدورة التدريبية المراكز التكنولوجية

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