بعث رسالة استغاثة لأسرته.. تفاصيل اختطاف إسرائيلي في إثيوبيا

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن أحد الإسرائيليين تعرض للاختطاف خلال رحلته في منطقة جوندار في إثيوبيا.

وحسب قناة "آي. 24 نيوز" الإسرائيلية، تقوم الوزارة بالتواصل مع الشرطة الدولية والسلطات المحلية لتقديم المساعدة.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها تعمل بالتعاون مع الإنتربول للتعامل مع الوضع، بينما يقوم القنصل الإسرائيلي في إثيوبيا بالتعاون مع السلطات المحلية لتقديم المساعدة.

وذكرت الهيئة الإسرائيلية للبث أن المواطن المختطف بعث برسالة استغاثة إلى عائلته بعد أن تعرض للاختطاف خلال رحلته قبل عدة أيام.