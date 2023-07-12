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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل حادث دهس مواطن بالتجمع الأول

اسعاف
اسعاف

كشفت وزارة الداخلية في بيان أصدرته منذ قليل تفاصيل حادث دهس مواطن بالتجمع الأول ، وجاء نص البيان كتالي :

بالنسبة لما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية وبعض مواقع التواصل الاجتماعى من تعليق مدعوم بصور ومقطع فيديو يتضمن وفاة أحد الأشخاص إثر إصطدام سيارة به حال عبوره الطريق بالقاهرة وقيام قائد سيارة آخرى بمطاردة الجانى وتصوير لوحات سيارته.  

بالفحص تبين أنه حضر لقسم شرطة التجمع الأول قائد السيارة المتسببة فى الحادث مقيم بدائرة القسم ، وأفاد بأنه وراء إرتكاب الواقعة وعدم رؤيته للمتوفى أثناء عبوره الطريق العام  ، وعلل هروبه وقت الحادث خشيةً تعدى الأهالى عليه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات.

القاهرة دهس مواطن وزارة الداخلية الداخلية التجمع الاول

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