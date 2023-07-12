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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد القمر الآن.. ظاهرة فلكية مميزة تزين سماء الوطن العربي

اقتران القمر بالمشتري
اقتران القمر بالمشتري

في صباح اليوم الأربعاء، يعد المشهد السماوي الجميل لاقتران هلال القمر المتناقص بكوكب المشتري، أحد أهم المشاهد الفلكية التي يمكن رصدها في سماء الوطن العربي. ويمكن مشاهدة هذا الحدث بسهولة بالعين المجردة في الافق الشرقي قبل شروق الشمس بعدة ساعات.

وتعتبر هذه الظاهرة الفلكية أحد أهم الأحداث التي يتابعها هواة الفلك وعشاق الفضاء، حيث يمكن مشاهدة قمر المشتري العملاق وهو يتألق بجانب الهلال المتناقص، مما يعطي منظراً جميلاً لسماء الوطن العربي.

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ويجب التنويه إلى أن وجود القمر قرب المشتري يعني وجودهما على قبة السماء فقط، حيث إنهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء، إذ يبعد القمر عنا حوالي 382,000 كيلومتر في حين يبعد المشتري 783,892,842 كيلومتر.

ظاهرة فلكية مميزة تحدث الآن

تم رصد كوكب المشتري، الذي يعد رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، على شكل نقطة بيضاء ساطعة يمكن رؤيتها بالعين المجردة. وعند استخدام المنظار أو التلسكوب الصغير، يمكن رصد قرص الكوكب والأقمار الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم "أقمار غاليلو" وهي: غانيميد، كاليستو، يوروبا، إيو.

ومن خلال مراقبة موقع القمر في اليوم التالي، يمكن ملاحظة أنه ابتعد عن كوكب المشتري وانخفض نحو الأفق الشرقي، وهو حركة طبيعية تحدث نتيجة حركة القمر في مداره حول الأرض. وتظهر الأقمار الأربعة الكبيرة كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري عند رصدها من خلال المنظار أو التلسكوب الصغير.

ويعد هذا الحدث الفلكي فرصة لعشاق الفضاء لمشاهدة هذا الاقتران الرائع، ولمعرفة المزيد عن الظواهر الفلكية والاحداث التي تجري في الكون، وكذلك لتوعية الجمهور بأهمية الحفاظ على السماء النجمية وتخفيض تلوث الضوء في المدن، حتى يتسنى للجميع مشاهدة هذه الأحداث الفلكية بالعين المجردة.

اقتران هلال القمر الشمس والقمر الظواهر الفلكية

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