حملة 100 يوم صحة بمراكز الشباب في دمياط

أقيمت فاعليات حملة 100 يوم صحة بمركز شباب مدينة السرو ،مديرية الشباب والرياضة بدمياط ، تنفيذا للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ونفذت الحملة برعاية كريمة من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبالتنسيق مع مديرية الصحة بدمياط.



تقدم حملة 100 يوم صحة الخدمات الصحية التالية : خدمات التوعية والتثقيف الصحى عن خدمات مبادرات الصحة العامة التى تقدمها الحملة، خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (السكرى، ارتفاع ضغط الدم، الاعتلال الكلوي) وعمل التحاليل بالمجان ، خدمات دعم صحة المرأة وتشمل (التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة ، خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (سرطان القولون والرئة وعنق الرحم والبروستاتا) .



ويتم يتم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية عن صحة الأم وسوء التغذية والامراض المزمنة والرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية .



يذكر أن تنظيم العمل أثناء فاعلية الحملة التى أقيمت اليوم تم بمشاركة مراكز شباب مصر .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.

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