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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة 100 يوم صحة بمراكز الشباب في دمياط

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة

 

أقيمت  فاعليات حملة 100 يوم صحة بمركز شباب مدينة السرو ،مديرية الشباب والرياضة بدمياط ، تنفيذا للمبادرة التى أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ونفذت الحملة برعاية كريمة من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبالتنسيق مع مديرية الصحة بدمياط.
 

تقدم حملة 100 يوم صحة الخدمات الصحية التالية : خدمات التوعية والتثقيف الصحى عن خدمات مبادرات الصحة العامة التى تقدمها الحملة، خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (السكرى، ارتفاع ضغط الدم، الاعتلال الكلوي) وعمل التحاليل بالمجان   ، خدمات دعم صحة المرأة وتشمل (التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم  الأسرة ، خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (سرطان القولون والرئة وعنق الرحم والبروستاتا) .


ويتم يتم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية عن صحة الأم وسوء التغذية والامراض المزمنة والرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية  .
 

يذكر أن تنظيم العمل أثناء فاعلية الحملة التى أقيمت اليوم تم بمشاركة مراكز شباب مصر .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.

مستشار رئيس الجمهورية يطلع على مبادرة حياة كريمة في دمياط

 

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دمياط ١٠٠ يوم صحة ارتفاع ضغط الدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الصحة بدمياط الشباب والرياضة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة خالد عبد الغفار وزير الصحة

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