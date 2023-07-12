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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النفط مقابل الغاز.. اتفاق عراقي إيراني لحل أزمة الكهرباء

صدى البلد

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء أمس الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق عراقي ايراني لحل ازمة الكهرباء من خلال مقايضة الغاز بالنفط الأسود، مشيراً إلى أن إجراءات الخزانة الأمريكية تحول دون تسديد بغداد الأموال المستحقة لطهران.

وقال السوداني في كلمة متلفزة بسب  وكالة شفق نيوز "توقعنا حصول ازمة في الكهرباء وقد شخصنا الأسباب منذ بدء عمل الحكومة الحالية، لكن الحلول المتوسطة المدى ستنهي أزمتي الكهرباء واستيراد الغاز".

وأشار إلى أن "عقود استثمار الغاز ستوفر 600 مليون متر مكعب قياسي للعراق لتغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية".

وأضاف "في الأول من شهر وليو  كان التجهيز طبيعي وتمكنا من تأمين التيار الكهربائي من 16 الى 18 ساعة يومياً، لكن وفي اليوم نفسه تم إيقاف توريد الغاز الإيراني للعراق ما ادى لتراجع التجهيز بسبب الاجراءات الامريكية".

وبين السوداني "اجراءات الخزانة الامريكية معقدة واستطعنا تحويل مليار و815 مليون يورو الى إيران"، مضيفاً لم نتمكن من الحصول على موافقة امريكية من اجل تحويل اموال ايران".

واعلن السوداني "لاول مرة يمتلك العراق خزيناً من الكاز يصل الى 500 الف متر مكعب واستفدنا منه في إنتاج الكهرباء"، مضيفا "خفضنا سعر الكاز من 400 دينار للتر الواحد الى 250 دينار".

وأوضح "اتخذنا ثلاثة قرارات في مجلس الوزراء وهناك وفد عراقي وصل الى ايران منذ يوم السبت الماضي، وبعد التفاوض مع ايران اتفقنا على مقايضة عينية وهي ان نستورد الغاز الايراني مقابل النفط الاسود".

واكد السوداني "اليوم تم اطلاق 10 ملايين متر مكعب من الغاز الايراني"، مشيرا الى "تخويل وزارة النفط التعاقد مع شركات في اقليم كوردستان تنتج الغاز".

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محمد شياع السوداني اتفاق عراقي ايراني الكهرباء الغاز بالنفط الأسود

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