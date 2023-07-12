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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية

شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، فقد اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال بناية سكنية في شارع عصيرة بمدينة نابلس، كما واقتحمت بلدة دير شرف شمال غرب المدينة الامر الذي تخللته مواجهات واشتباكات، أصيب خلالها عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال ذلك الاسيرين المحررين: حسام الرزة وسائد المصري بعد اقتحام وتفتيش منزليهما بالمدينة

وفي قلقيلية، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت أحياء سكنية في مدينة قلقيلية لتنفيذ اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال الشاب عبد عدنان الراعي من قلقيلية.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة سليط من مخيم نور شمس، وذلك بعد إطلاق النار على مركبته قرب بلدة بلعا شرق طولكرم.

وفي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم ودهمت عددا من المنازل.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان وهم: محمد عاطف أبو عكر وآدم موسى أبو نصار وقصي غالب المالحي، بعد مداهمة وتفتيش منازلهم، وتخريب العديد من محتوياتها.

وفي دورا، بمحافظة الخليل اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة فجر اليوم.

ومن عناتا اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سيف دار الشيخ.

كما واقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس، ما ادى لاندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال.

ومن بلدة كوبر بمحافظة رام الله، اعتقلت الشاب أصيل البرغوثي بعد مداهمة منزله.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة المحتلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسجلت 11 عملا مقاوما.
وألقى شبان عبوة ناسفة باتجاه مستوطنة “شاكيد” في منطقة جنين، ما أدى لاندلاع النيران في المكان.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واقتحامات الضفة الغربية مواجهات واعتقالات فلسطين والاحتلال الإسرائيلي

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