استمرار تنفيذ مبادرة 100 يوم صحة بسيناء للفحص المبكر للأمراض المزمنة

تواصل مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، تنفيذ مبادرة 100يوم صحة للفحص المبكر للامراض المزمنه والاعتلال الكلوى (الضغط والسكر ووظائف الكلى والدهون الثلاثية) ، وصحة المرأة والاكتشاف المبكر للاورام ، وصحة الام والجنين بالوحدات الصحية من التاسعه صباحا حتى التاسعه مساءا مجانا ، تنفيذا لتكليفات وزارة الصحة تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

كبار السن:

وقال الدكتور طارق شوكه مدير عام مديرية الصحة بالمحافظة، ان الفرق الطبية تعمل فى جميع المراكز الصحية بمدن وقرى المحافظة، لتقديم الخدمة لكبار السن، من خلال فريق عمل يضم :أطباء وتمريض ومدخل بيانات ورائدات ريفيات.

مشيرا الى أنه تم نشر ، الفرق الطبية بالقرب من الشواطيء بالمدن الساحلية، ووسط الميادين العامة بمدن المحافظة لتقديم الخدمات الطبية للمترددين علي مبادرة 100 يوم صحة تحت شعار " انزل وشارك واطمأن على نفسك. صحتك تهمنا.