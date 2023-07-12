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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحدهم مفاجأة.. كولر يطلب ضم 3 لاعبين ضمن صفقات الأهلي الجديدة

كولر
كولر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن طلب المدير الفني مارسيل كولر، لضم 3 لاعبين ضمن صفقات الأهلي الجديدة، وذلك خلال تصريحات إذاعية لبرنامج شوبير.

وقال شوبير: “كولر طلب إمام عاشور، والإدارة تعمل علي إنهاء المفاوضات مع النادي، والمفاوضات انتهت مع اللاعب شخصيًا”.

وتابع شوبير: "كولر طلب ضم اللاعب بوبو، ومازال كولر متمسك باللاعب سوزا المهاجم البرازيلي كرأس حربة".

موعد مباراة الأهلي والزمالك

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، غدا الخميس، في الثامنة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الإعلامي هاني حتحوت، غياب ثنائي الأهلي عن مواجهة القمة أمام الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال هاني حتحوت، في تصريحات عبر برنامجه “الماتش”: “عمرو السولية ومحمود متولي خارج قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك المقبلة في الدوري”.

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