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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر عاوزه .. شوبير يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

امام عاشور
امام عاشور

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن رغبة كولر المدير الفني للنادي الاهلي من ضم إمام عاشور .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي تويتر :"  الأمور والاتفاقات تمت بين الأهلي وإمام عاشور وكولر عايزه🤝🤝.. شوبير يكشف تفاصيل موقف إمام عاشور.. وجلسة الخطيب مع كولر".

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الأمور تسير في نطاقها..تعرف على ما قاله الخطيب لكولر بشأن إمام عاشور

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ميدو: إمام عاشور يحصل على راتب الفئة الأولى بالأهلي

كد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استغل وجود محمود الخطيب في التدريب للتحدث معه.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر استفسر من بيبو، حول وضعية إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، وموقفه من الانضمام إلى القلعة الحمراء، في الموسم المقبل".

وأضاف أمير هشام: "الخطيب طمأن كولر في حديثه، أنه سوف يعمل على مصلحة النادي، والأمور تسير في نطاقها الإيجابي".

احمد شوبير امام عاشور بالنادي الأهلي ضم امام عاشور

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