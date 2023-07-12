كولر عاوزه .. شوبير يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن رغبة كولر المدير الفني للنادي الاهلي من ضم إمام عاشور .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي تويتر :" الأمور والاتفاقات تمت بين الأهلي وإمام عاشور وكولر عايزه🤝🤝.. شوبير يكشف تفاصيل موقف إمام عاشور.. وجلسة الخطيب مع كولر".

كد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استغل وجود محمود الخطيب في التدريب للتحدث معه.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر استفسر من بيبو، حول وضعية إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، وموقفه من الانضمام إلى القلعة الحمراء، في الموسم المقبل".

وأضاف أمير هشام: "الخطيب طمأن كولر في حديثه، أنه سوف يعمل على مصلحة النادي، والأمور تسير في نطاقها الإيجابي".