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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلاص يعني.. أكرم توفيق يثير الجدل بشأن صفقة إمام عاشور

صدى البلد

علق أكرم توفيق نجم النادي الأهلي بشأن صفقة الاعب أمام عاشور عبر حسابة بموقع انستجرام.

 

وكتب أكرم توفيق : خلاص يعني احنا الي بقينا هنقول إمام و هما الي هيقولوا ايمان سبحانه.

 

وعلق المهندس عدلي القيعي رئيس شركة النادي الأهلي، على سؤال :" هل إمام عاشور لاعب الزمالك السابق سيكون في الأهلي بعد الأخبار الكثيرة المنتشرة على السوشيال ميديا".

 

وقال المهندس عدلي القيعي رئيس شركة النادي الأهلي، أن الأهلي لا يتحدث عن شيء خاص بالتعاقدات، وخطة الأهلي، وأن الأهلي لديه خطط يسير عليها.

 

وأضاف عدلي القيعي، خلال تصريحات تليفونية، أن الأهلي لا يرد على التوقعات، و التكهنات، التي تصدر من البعض، ولكن الأهلي يعمل من أجل النادي.

 

 

موعد الإفصاح عن التعاقد

 

وأشار عدلي القيعي، إلي أن كل ما نفكر فيه فهو ملك الأهلي، ولكن ما يتم ونتعاقد معه بخصوص الصفقات هو ملك الجميع، وأن إمام عاشور لاعب مهم، وأنه يحق للجميع التعاقد معه.

 

وأوضح أن مبادئ النادي الأهلي تخص النادي الأهلي و تخص العاملين به، وأن من يخرج ويقول إن الأهلي ليس له مبادئ، هذا أمر لا يخص أحد غير الأهلي.

 

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