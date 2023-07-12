160 لقاءً ثنائيا لبعثة المشتريين على هامش فاعليات معرض أجرو إيجيبت

نظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بعثة مشترين ضمن فاعليات معرض أجرو أيجيبت ضمت حوالي 50 مشتري من 6 دول أجنبية (غانا وكينيا والهند والعراق واسبانيا وانجلترا) تستهدف المنتجات والخامات المصرية للشركات المصرية العارضة وتم التنسيق معها قبل الحضور إلى المعرض.



قال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن بعثة المشترين التي استقدمت من دول مختلفة جاءت بعد تنظيم وجهد استمر لأكثر من شهر لاختيار أفضل الشركات المستوردة والعملاء المحتملين وربطها بالشركات المصرية المصدرة المشاركة في المعرض في قطاع الأسمدة ومستلزمات الزراعة كلا في مجاله.



وأضاف أن اختيار الشركات جاء بناء على بياناتها المتوافرة لدى مكاتب التمثيل التجاري المختلفة ومدى جديتها في التعامل وحجم اعمالها الاستيرادية وسابقة أعمالها في دولها والملاءة المالية لكل منها

وأوضح أنه تم تحضير أكثر من ١٦٠ لقاء ثنائي للشركات المشاركة في المعرض مع الشركات التي تم استقدامها ضمن بعثة المشتريين من قبل كل من الهند وانجلترا وكينيا وغانا والهند وإسبانيا واربيل بالعراق والولايات المتحدة الأمريكية

من جانبه اوضح يحي المنشاوي مدير التطوير والتعاون الدولي بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة أن الترتيب لبعثة المشترين كان بمساندة التمثيل التجاري المصري والمكاتب المنتشرة في الدول المختلفة التي تم تنسيق الاجتماعات معها وأن ممثلي الشركات الأجنبية وجدوا مصر بوابة أتصال فعالة بالنسبة لهم وأفضل من حيث الشحن واللوجستيات المختلفة

وقال إن الشركات المصرية ابدت سعادتها بالمشاركة في مثل هذه اللقاءات مطالبين باستمرار مثل هذة الأنشطة من قبل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.

ويذكر أنه تحتل صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة المركز الأول في ترتيب الصادرات المصرية غير البترولية بما يمثل 24% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية بقيمة بلغت نحو 8.629مليار دولار محققة معدل نمو بلغت نسبته23% مقارنة بالعام السابق عليه 2021 والذي بلغت حجم صادراته نحو 7.033مليار دولار

وتحتل الصادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة المركز السابع على مستوى العالم بحجم صادرات بلغت قيمته 3.4مليار دولار عام 2022 محققة معدل نمو بلغت نسبته 42% مقارنة بعام2021.

وتتصدر تركيا قائمة الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع بقيمة بلغت 1.027مليار دولار، وانه قد بلغ معدل نمو صادرات القطاع لأهم 10أسواق (إيطاليا، الهند، فرنسا، بريطانيا، اسبانيا، السودان، بلجيكا، البرازيل، المغرب) نحو 32%.