مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني: معدل الإنجاب طفلين في المدن والدلتا

قالت نيفين عبيد، مقررة لجنة القضية السكانية فى الحوار الوطني، إنه كلما وضعنا يدينا على الاسباب، كلما كانت فرص الحل المجدية تظهر بشكل أكبر.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “صباح الورد" المذاع عبر فضائية “تن”، أنه تم عقد جلسة واضحة بالحوار الوطني حول تشخيص أسباب الزيادة السكانية، موضحة أنه كان هناك أراء وأطروحات عملية فى قراءة حالة الزيادة السكانية فى مصر.

وتابعت أن الشئ الإيجابي الذى تم بدء طرحه بجرأة أن جزء من مشاكل الزيادة السكانية هي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، لافتة إلى أن معدل الإنجاب طفلين في المدن والدلتا وأكثر في الصعيد.