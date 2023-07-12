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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء وتجديد 5 مستشفيات و26 وحدة صحية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنيا

انشاء مستشفيات ووحدات
انشاء مستشفيات ووحدات صحيه

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية بمراكز ومدن المحافظة، موجهاً بزيادة نسب التنفيذ في تلك المشروعات وخاصة بالقرى الأكثر احتياجاً، لتلبية احتياجات المواطنين الصحية والعلاجية في تلك المناطق، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

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وقال الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه جارى إحلال وتجديد مستشفى مطاي، ومستشفى بنى مزار المركزي، بالإضافة إلى مواصلة إنشاء وإحلال عدد من المستشفيات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مستشفى العدوة ، ومستشفى مغاغة لخدمة حوالى ٦٥٠ ألف نسمة ، و مستشفى أبوقرقاص لخدمة ما يقرب من ٦٠٠ ألف نسمة ،لافتا إلى الانتهاء من رفع كفاءة ٢٦ وحدة صحية ، منها ٥ وحدات صحية بمركز ديرمواس ، ٩ وحدات بمركز العدوة، ٣ وحدات بمركز ملوى ، ٩ وحدات بمركز أبوقرقاص، واستمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة باقي الوحدات الصحية.
 

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